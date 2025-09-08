 
Verfahren wegen Verleumdung Polizei ermittelt zu Tiktok-Kritik an Gemeinderat

Eigentlich gelten dort bestimmte Regeln: die Kurzvideoplattform Tiktok Foto: dpa

Ein Politiker aus Oberschwaben wurde auf der Plattform irrtümlich als „Nazi“ angeprangert. Das hat für die Verfasserin ein Nachspiel – wenn sie identifiziert wird.

Die Schmähung eines oberschwäbischen Kommunalpolitikers als Nazi auf der Kurzvideo-Plattform Tiktok hat ein juristisches Nachspiel. Wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg auf Anfrage mitteilte, ermittelt die Polizei „wegen des Vorwurfs der üblen Nachrede beziehungsweise der Verleumdung“. Auslöser ist eine Strafanzeige des Betroffenen, der sich als Opfer einer Verwechselung sieht. Die Identität der Influencerin, die den Mann an den Pranger gestellt hatte, ist laut Staatsanwaltschaft noch nicht geklärt. Der Kommunalpolitiker lässt durch einen Anwalt zugleich zivilrechtliche Schritte gegen sie prüfen; welche das sein könnten, war zunächst offen.

 

Erst durch eine Anfrage unserer Zeitung war der Gemeinderat und ehrenamtliche Vize-Bürgermeister aus Fleischwangen im Kreis Ravensburg, Peter B., im Sommer auf das Tiktok-Video aufmerksam geworden. Es stammte von einer Influencerin mit inzwischen 18 000 Followern, die sich unter anderem kritisch mit Akteuren der rechten Szene befasst. In B. glaubte sie einen Rechten zu erkennen, weil sie ihm einen Kommentar auf Tiktok mit dem Bekenntnis „Ich bin Nazi“ zuordnete.

Das „Peterchen“ als dummer Rechter

Anhand des Accountnamens „PeterB…57“ recherchierte sie im Netz und folgerte, dass es sich um den Kommunalpolitiker aus Oberschwaben handeln müsse. In dem Kurzvideo zeigte sie die Webseite seiner Firma für Landmaschinen, den Wahlzettel für den Gemeinderat, die Fassade des Fleischwangener Rathauses und kurz auch ein Foto von ihm. Das „Peterchen“ prangerte sie in spöttischem Ton als dummen Rechten an, der offenbar nicht begreife, wie leicht er im Internet identifizierbar sei.

Der Gemeinderat fiel „aus allen Wolken“, als er von dem Beitrag erfuhr. Er habe Tiktok noch nie benutzt und auch keinen Account dort, versicherte er unserer Zeitung; auch weitere Angaben träfen nicht auf ihn zu. Der Kommentar müsse von einem Namensvetter stammen, den er nicht kenne – offenbar sei er Opfer einer Verwechslung geworden. Als der Fleischwangener Bürgermeister Timo Egger sich per Tiktok an die Influencerin wandte und sie darüber aufklärte, wurde das Video rasch gelöscht.

Verfasserin und Tiktok reagieren nicht

Auf eine Anfrage unserer Zeitung, wie es zu dem Video kam, hat die Verfasserin bisher nicht reagiert. Ihr Tiktok-Konto trägt nur ihren Vornamen. Sie stammt offenbar aus der Region Hannover und hat eine gewisse Bekanntheit. So wurde sie kürzlich für einen Fernsehbeitrag interviewt, in dem es um die Gefährdung von jungen Menschen durch das Internet geht.

Auch die Pressestelle von Tiktok ließ eine Anfrage unserer Zeitung unbeantwortet. Nach den Regeln der Plattform hätte der Beitrag dort nicht erscheinen dürfen. Verboten sind Inhalte, die Rechte anderer verletzten, sie verspotten oder demütigen sollen. Auf das angebliche „Nazi“-Bekenntnis von Peter B. hatten Tiktok-Nutzer mit der Ankündigung von Konsequenzen gegen ihn gedroht.

