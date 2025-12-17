In NRW dürfen künftig schon 16-Jährige bei Landtagswahlen abstimmen. Der Landtag beschloss die Verfassungsänderung, erstmals gilt sie bei der Wahl 2027.

red/epd 17.12.2025 - 16:56 Uhr

Künftig dürfen in Nordrhein-Westfalen auch Jugendliche ab 16 Jahren bei Landtagswahlen ihre Stimme abgeben. Der Landtag in Düsseldorf hat am Mittwoch in dritter Lesung mit den Stimmen von CDU, SPD, Grünen und FDP ein entsprechendes Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen beschlossen. Bei der kommenden Landtagswahl 2027 werden dann 16- und 17-Jährige wählen können. Das passive Wahlrecht, also die Wählbarkeit als Abgeordneter, bleibt weiterhin Volljährigen vorbehalten.