 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. AfD muss über die Straße gehen

Verfassungsgericht AfD muss über die Straße gehen

Verfassungsgericht: AfD muss über die Straße gehen
1
Durch diesen Tunnel geht es ins Parlament. Foto: Lichtgut

Die Abgeordneten der AfD dürfen einen Tunnel zum Landtag nur teilweise nutzen, entscheidet das Verfassungsgericht. Eine wichtige Frage lassen die Richter offen.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Die Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion dürfen auch weiterhin nicht uneingeschränkt einen unterirdischen Tunnel benutzen, der von ihren Abgeordnetenbüros unter der Konrad-Adenauer-Straße hindurch zum Landtag führt. Der Verfassungsgerichtshof des Landes hat einen entsprechenden Antrag als unzulässig zurück gewiesen. Die Beschränkungen der Zugangsberechtigungen wurden bereits Ende 2023 umgesetzt und nicht innerhalb der sechsmonatigen Antragsfrist angegriffen, so das Gericht. Die AfD hatte ihr Recht auf Ausübung des freien Mandats als verletzt angesehen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Sicherheit im Landtag Baden-Württemberg: Nach Munitionsfund in Abgeordnetenbüro: Zugangsrechte eingeschränkt

Sicherheit im Landtag Baden-Württemberg Nach Munitionsfund in Abgeordnetenbüro: Zugangsrechte eingeschränkt

Ein brisanter Fund im Büro des AfD-Landtagsabgeordneten Udo Stein hat dazu geführt, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Parlament verschärft wurden. Stein ist nach Angaben seiner Fraktion psychisch erkrankt.

Ob die AfD-Abgeordneten durch die Entscheidung der Landtagspräsidentin in ihren verfassungsmäßigen Rechten verletzt worden sind, ließ das Gericht daher ausdrücklich offen. Es bestünden allerdings „Zweifel“. Immerhin sei es den AfD-Abgeordneten an Sitzungstagen möglich, den Tunnel in einer Richtung zu benutzen. Ob ihre freie Mandatsausübung dadurch beeinträchtigt werde, dass sie ansonsten die wenige Minuten längere, obere Wegstrecke nutzen müssten, sei „nicht nachvollziehbar dargetan“.

Trockenen Fußes vom Büro in den Plenarsaal

Der 136 Meter lange Tunnel ist dafür gedacht, dass Abgeordnete und deren Mitarbeiter schnell und trockenen Fußes zwischen dem Plenarsaal und dem benachbarten Haus der Abgeordneten wechseln können. Seit 2023 hat nur noch Zutritt, wer im Haus der Abgeordneten auch ein Büro hat. Das sind lediglich CDU und Grüne. Die AfD-Parlamentarier nutzten den Tunnel dennoch gerne, weil sie dadurch bequemer zu ihren Büros in einem Gebäude in der Nähe gelangen können.

Unsere Empfehlung für Sie

Landtags-Unterführung: Aras und AfD: Kraftprobe um „Krötentunnel“

Landtags-Unterführung Aras und AfD: Kraftprobe um „Krötentunnel“

Wegen Vorfällen um einen AfD-Mann ist der Tunnel vom Landtag zum Abgeordnetenhaus derzeit nur selektiv zugänglich. Nun fordert die Fraktion die Öffnung – und droht der Präsidentin mit dem Gang vor Gericht.

Die AfD hatte den Antrag vor Gericht gestellt, nachdem die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen einen ihrer abgeordneten eingestellt hatte, bei dem Waffen im Büro gefunden wurden. Das sei nicht der relevante Zeitpunkt gewesen, so das Gericht. Die „Sach- und Rechtslage“ habe sich dadurch nicht verändert.

Weitere Themen

Königsfeld: Mann bedroht Passanten auf offener Straße mit Machete

Königsfeld Mann bedroht Passanten auf offener Straße mit Machete

Mit einer Machete sorgte ein 53-Jähriger in Königsfeld für Angst. Wie die Polizei den Mann stoppte und was danach geschah.
Baden-Württemberg: Mann aus dem Südwesten ist jetzt Lotto-Millionär

Baden-Württemberg Mann aus dem Südwesten ist jetzt Lotto-Millionär

Glück per Mausklick: Ein Online-Lottoschein beschert einem Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis 1.077.777 Euro. So viele Millionengewinne gab es dieses Jahr schon im Südwesten.
Verfassungsgericht: AfD muss über die Straße gehen

Verfassungsgericht AfD muss über die Straße gehen

Die Abgeordneten der AfD dürfen einen Tunnel zum Landtag nur teilweise nutzen, entscheidet das Verfassungsgericht. Eine wichtige Frage lassen die Richter offen.
Von Christian Gottschalk
Laufenburg: Mann verletzt seine Frau und deren Begleiter

Laufenburg Mann verletzt seine Frau und deren Begleiter

Nach einer Attacke in Laufenburg ermittelt die Kriminalpolizei: Ein Mann soll seine Frau und ihren Begleiter verletzt haben. Der Verdächtige stellte sich kurz nach der Tat selbst.
Ulm: Mann mit gefälschtem Rezept für Abnehmspritze festgenommen

Ulm Mann mit gefälschtem Rezept für Abnehmspritze festgenommen

Abnehmspritze mit falschem Rezept? Wie eine aufmerksame Apothekerin einen Betrugsversuch stoppte und was die Polizei beim Verdächtigen noch fand.
Philippsburg: VGH bestätigt Einlagerung von Atommüll

Philippsburg VGH bestätigt Einlagerung von Atommüll

Trotz massiver Stahlwände und bestandener Explosionstests: Warum Kritiker den Schutz vor Terror und Sabotage in Philippsburg für unzureichend halten. Und was die Entscheidung bedeutet.
Amtsgericht Freiburg: Ex-Schüler wegen Beleidigung eines Soldaten verurteilt

Amtsgericht Freiburg Ex-Schüler wegen Beleidigung eines Soldaten verurteilt

Sein Fall hat landesweit für Schlagzeilen gesorgt: Ein junger Mann soll mit zwei bearbeiteten Bildern einen Jugendoffizier der Bundeswehr beleidigt haben. Nun gibt es ein Urteil.
Amokfahrt an Rosenmontag: Urteil gegen Mannheimer Todesfahrer steht fest

Amokfahrt an Rosenmontag Urteil gegen Mannheimer Todesfahrer steht fest

Gezielt steuert ein Mann an Rosenmontag sein Auto auf Passanten zu. Zwei Menschen sterben in der Fußgängerzone, mehrere werden verletzt. Mehr als neun Monate später gibt es ein Urteil.
Amtsgericht Bruchsal: 23-Jähriger nach tödlichem Autorennen verurteilt

Amtsgericht Bruchsal 23-Jähriger nach tödlichem Autorennen verurteilt

Ein junger Mann rast ohne Führerschein über eine Bundesstraße und filmt sich dabei für Posts auf Social Media. Ein Mann bezahlt das mit dem Leben. Nun wurde der Autofahrer verurteilt.
Veterinäramt erstattet Anzeige: Tierquälerei im Europa-Park? Hunde-Show fliegt aus dem Zirkus-Programm

Veterinäramt erstattet Anzeige Tierquälerei im Europa-Park? Hunde-Show fliegt aus dem Zirkus-Programm

Im Europa-Park Rust soll ein Hundetrainer des Winterzirkus Gewalt gegen die Tiere angewandt haben. Sowohl das Veterinäramt als auch die Tierrechtsorganisation Peta erstatten Anzeige.
Von Florian Dürr
Weitere Artikel zu Alternative für Deutschland Tunnel Verfassungsgericht Urteil
 
 