Verfassungsgericht AfD muss über die Straße gehen
Die Abgeordneten der AfD dürfen einen Tunnel zum Landtag nur teilweise nutzen, entscheidet das Verfassungsgericht. Eine wichtige Frage lassen die Richter offen.
Die Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion dürfen auch weiterhin nicht uneingeschränkt einen unterirdischen Tunnel benutzen, der von ihren Abgeordnetenbüros unter der Konrad-Adenauer-Straße hindurch zum Landtag führt. Der Verfassungsgerichtshof des Landes hat einen entsprechenden Antrag als unzulässig zurück gewiesen. Die Beschränkungen der Zugangsberechtigungen wurden bereits Ende 2023 umgesetzt und nicht innerhalb der sechsmonatigen Antragsfrist angegriffen, so das Gericht. Die AfD hatte ihr Recht auf Ausübung des freien Mandats als verletzt angesehen.