Extremismus von links, rechts oder Islamisten – was ist denn nun das Schlimmste? Auf diese Frage lässt sich die Debatte herunterbrechen, die in der Regel der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts folgt. Am Dienstag haben Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und der Vizepräsident des Inlandsgeheimdienstes, Sinan Selen, den Überblick für das Jahr 2024 vorgestellt. Er zeigt, was sich schon in vergangenen Jahren abgezeichnet hat: Extremismus nimmt zu – in allen Bereichen.