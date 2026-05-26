In der Nacht zum Dienstag ist ein 21-Jähriger zu schnell im Engelbergtunnel unterwegs. Die Polizei will ihn kontrollieren – er flüchtet. Die Fahrt endet abrupt in Ditzingen.

Franziska Kleiner 26.05.2026 - 12:43 Uhr

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Dienstag auf der Flucht vor der Polizei mit dem Wagen gegen einen Baum gekracht. Wie die Polizei berichtet, hatten die Beamten des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in der Nacht zum Dienstag den Volvo-Fahrer im Engelbergtunnel kontrollieren wollen. Laut einer Polizeisprecherin sei der Fahrer gegen 1 Uhr „deutlich zu schnell“ in Richtung Heilbronn unterwegs gewesen. Eine Streife nahm die Verfolgung auf. An der Ausfahrt Stuttgart-Feuerbach verließ der Flüchtende die Autobahn. Er fuhr über die Siemensstraße und bog von dort in die Calwer Straße ab.