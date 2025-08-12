Auf der Autobahn 5 in der Nähe von Freiburg im Schwarzwald hält ein Kleinwagen die Polizei in Atem. Was war passiert?
12.08.2025 - 23:15 Uhr
Bei einer Verfolgungsfahrt auf der Autobahn 5 nahe Freiburg im Breisgau ist es zu einer Schussabgabe der Polizei auf das Fahrzeug gekommen. Ein 33 Jahre alter Fahrer habe sich einer Verkehrskontrolle entzogen und die Anhaltesignale der Polizei ignoriert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Freiburg mit. Der Mann sei schließlich in Höhe der Ausfahrt Teningen gestoppt und festgenommen worden.