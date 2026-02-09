Ein 38-jähriger VW-Polo-Fahrer will sich am Montag in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einer Polizeikontrolle entziehen und flieht. Die Polizei kann ihn wenig später stellen.

alp 09.02.2026 - 12:51 Uhr

In der Nacht zum Montag hat sich ein 38-jähriger VW-Polo-Fahrer in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Zuvor hatte er versucht, sich gegen 0.15 Uhr einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann den Beamten auf der Stuttgarter Straße im Stadtteil Ötlingen aufgefallen. Er schaltete während der Fahrt das Fahrzeuglicht aus – offenbar, um der beabsichtigten Kontrolle zu entgehen –, und bog anschließend abrupt in eine Seitenstraße ab.