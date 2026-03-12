Der Polizei ist auf der A81 ein Motorradfahrer aufgefallen, der auf dem Standstreifen am Stau vorbeifuhr. Später schlängelte er sich in einer Baustelle zwischen Autos hindurch.

Julia Amrhein 12.03.2026 - 10:34 Uhr

Ein Motorradfahrer hat sich am Mittwochnachmittag auf der A81 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 58-Jährige war einer Streife gegen 16.40 Uhr zwischen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim aufgefallen, da er im stockenden Verkehr mit hohem Tempo auf dem Seitenstreifen fuhr. Die Polizei heftete sich ihm umgehend mit Blaulicht und Martinshorn an die Fersen.