Zwei Jugendliche haben sich Montagnacht in Freiberg eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei gefährdeten sie unter anderem auch mindestens einen Autofahrer, der gezwungen war, in die Eisen zu steigen.

Auf dem P+R-Parkplatz kommt dem Duo ein Auto entgegen

Angefangen hatte alles gegen 23.15 Uhr an der Kreuzung Stuttgarter Straße und Parkstraße, als der 17-Jährige und sein 16-jähriger Sozius einen Streifenwagen entdeckten und daraufhin auf dem Roller die Flucht ergriffen, wobei sie in hohem Tempo die Kleiststraße entlangfuhren. Dort rasten sie auch über den P+R-Parkplatz am Bahnhof, wobei ihnen besagter Autofahrer entgegenkam, der stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die beiden Jugendlichen setzten ihre Flucht unterdessen unter anderem über die Harteneckstraße fort, ehe die wilde Fahrt schließlich in der Ludwigsburger Straße kurz vor der Einmündung zur Bahnhofstraße endete. Dort überholte die Polizei den Roller, worauf der 17-Jährige versuchte zu wenden, was aber zum Sturz der beiden Jungs führte. Der Fahrer ergriff zu Fuß die Flucht und konnte in einem angrenzenden Wohngebiet vorläufig festgenommen werden. Der 16-Jährige blieb an der Unfallstelle.

Die beiden Jugendlichen wurden vom Rettungsdienst versorgt und später in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Warum die beiden vor der Polizei flohen, ist aktuell noch unklar. Zeugen, sowie etwaige weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter Telefon 07 11 / 6 86 90 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.