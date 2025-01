Im Kreis Leonberg hat sich die Polizei am Freitagabend eine Verfolgungsjagd mit einem unbekannten Motorradfahrer geliefert. Eigentlich wollten die Beamten das auffällige Fahrzeug kontrollieren, der Fahrer flüchtete jedoch. Die Details.

Lea Jansky 25.01.2025 - 09:06 Uhr

Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr wollte die Polizei im Kreis Leonberg einen bislang unbekannten Fahrer einer Motocross-Maschine kontrollieren. Das Fahrzeug war den Beamten aufgrund seines fehlenden Kennzeichens, ohne Rücklicht sowie der lauten Fahrweise auf der Kreisstraße 1059 zwischen Leonberg und Rutesheim aufgefallen. Nachdem der Motorradfahrer den Streifenwagen erkannt hatte, beschleunigte er seine Maschine in Rutesheim und flüchtete durch den Kreisverkehr in das Industriegebiet, von wo aus er mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein angrenzendes Wohngebiet zurück auf die Umgehungsstraße und wieder auf die Kreisstraße in Richtung Gebersheim fuhr.