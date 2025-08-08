In Schorndorf will die Polizei einen jungen Rollerfahrer kontrollieren – doch der flieht. Nach einem Sturz läuft der verletzte 14-Jährige zu Fuß weiter.
08.08.2025 - 17:20 Uhr
Ein 14-jähriger Rollerfahrer hat sich am Donnerstag in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei berichtet, war einer Streife gegen 12 Uhr ein Jugendlicher auf einem Motorroller aufgefallen, der ohne Helm in der Feuerseestraße unterwegs war. Als er deswegen kontrolliert werden sollte, reagierte der 14-jährige Rollerfahrer nicht und fuhr einfach weiter.