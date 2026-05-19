Von Leonberg nach Marbach: Ein 24-Jähriger lieferte sich eine filmreife Verfolgungsjagd über die A81. Die Situation spitzte sich zu, als seine Angehörigen die Polizei angriffen.
19.05.2026 - 14:31 Uhr
Ein 24 Jahre alter Mann hat sich in der Nacht zum Montag eine riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Fahrt begann gegen 1 Uhr in Leonberg und führte über die Autobahn 81 bis nach Marbach am Neckar . Dort eskalierte die Situation erneut, als Beamte den mutmaßlichen Raser stellen wollten. Mehrere Familienangehörige leisteten massiven Widerstand und griffen die Polizisten tätlich an, wie die Polizei mitteilte.