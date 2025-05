Die Polizei hat am Samstagabend in Ludwigsburg eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein 38-Jähriger trat stattdessen aufs Gas und suchte sein Heil in der Flucht – zunächst in seinem VW, später dann zu Fuß.

Julia Amrhein 12.05.2025 - 16:34 Uhr

Die Polizei hatte am Samstagabend in der Heimengasse in Ludwigsburg eine Kontrollstelle eingerichtet. Das schmeckte einem 38-Jährigen offenbar gar nicht, jedenfalls entschied er sich gegen 23.40 Uhr dagegen anzuhalten, und trat stattdessen aufs Gas – woraufhin ein Streifenwagen die Verfolgung in Richtung Freiberg aufnahm.