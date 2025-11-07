Nach dem Cannstatter Volksfest blieben Poller und Betonklötze am Wasen wochenlang stehen. Die Stadtverwaltung reagierte nun auf eine Redaktionsanfrage und ließ sie entfernen.
Rund 4,2 Millionen Menschen haben die 178. Auflage des Cannstatter Volksfests besucht. Die Fahrgeschäfte, Buden und Bierzelte sind längst abgebaut. Doch fünf mobile Poller und zwei massive Betonblöcke mit Warnbaken hat man offenbar vergessen. Sie wurden ursprünglich auf der König-Karls-Brücke und auf dem Neckardamm aufgestellt, um einen Terroranschlag mit Lastwagen oder Auto zu verhindern. Seit dem Ende der Veranstaltung am 12. Oktober ist der Wasen wieder von der Talstraße uneingeschränkt zu erreichen. Seither hatten die Absperrungen Radfahrer und Fußgänger mit Kinderwagen behindert.