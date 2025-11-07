Vier Poller am Neckar zur Seite geräumt

Die gute Nachricht: Der Hindernisparcours am Neckar ist Geschichte. Doch wieso diese Verzögerung? Nach Angaben von Stadtsprecher Harald Knitter sollte eine Firma die Absperrung abbauen. Sie kam ihrem Auftrag aber zunächst nicht nach. Erst auf Anfrage unserer Redaktion reagierte das Tiefbauamt und forderte das Unternehmen zur Erfüllung des Auftrags auf. Am vergangenen Donnerstag wurden die beiden Betonblöcke von der König-Karls-Brücke und ein Poller abgeholt. Die vier mobilen Durchfahrtssperren, die leicht versetzt auf dem Rad- und Fußweg an der Schleuse positioniert waren und vor allem bei Dunkelheit eine Gefahr darstellten, wurden indes zur Seite geräumt. Die rund 400 Kilogramm schweren Poller stehen jetzt beidseits des Weges auf den Grünstreifen. Stadtsprecher Knitter nannte keinen Termin, wann sie abgeholt werden.