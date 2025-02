Er schreibt ihr Liebesbriefe. Aber es ist keine Liebelei auf Augenhöhe: sie ist zwölf, er 27 Jahre alt. Über 20 Jahre danach zeigt Nadine den Mann an, der sie ihrer Erinnerung nach vergewaltigt hat. Was sie dann erlebt, retraumatisiert sie. Sie fragt: Muss das so sein?

Hilke Lorenz 25.02.2025 - 20:00 Uhr

Die Gerichtsverhandlung endet mit Entschuldigen und Bedauern. „Es tut mir leid, dass wir Ihnen heute kein anderes Ergebnis präsentieren können“, sagt die Vorsitzende Richterin am Landgericht Stuttgart. „Ich möchte mich für die Folgen entschuldigen, die das alles bei Ihnen auslöst.“ Und auch der Staatsanwältin, die in ihrem Schlussplädoyer bei der Anklage des schweren sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen bleibt und eine Freiheitsstrafe gefordert hat, bleibt nur der Wunsch an die Zeugin, irgendwie abschließen zu können.