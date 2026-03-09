Überraschung im Prozess gegen Marius Borg Høiby: Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit will aus der U-Haft frei kommen. Das zuständige Gericht in Oslo prüft nun seinen Antrag.
Oslo - Mitten im Vergewaltigungs-Prozess gegen ihn hat der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin die Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragt. Das berichten norwegische Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Verteidigerin des 29-Jährigen. Marius Borg Høiby war kurz vor dem Start der Verhandlung Anfang Februar erneut festgenommen worden, weil er gegen das Kontaktverbot in Bezug auf eine Ex-Freundin verstoßen und sich rücksichtslos verhalten haben soll. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.