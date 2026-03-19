Der voraussichtlich letzte Tag im Mammut-Prozess gegen den Sohn der norwegischen Kronprinzessin steht bevor. Die Anklage fordert mehr als sieben Jahre Haft für Høiby. Wie reagiert die Verteidigung?
19.03.2026 - 05:00 Uhr
Oslo - Vergewaltigung, Missbrauch, Drogen: Fast sieben Wochen lang ist in Oslo über Dutzende Vorwürfe gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin verhandelt worden. Mit dem Plädoyer der Verteidiger von Marius Borg Høiby geht der Prozess am Donnerstag voraussichtlich zu Ende.