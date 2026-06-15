Ausufernde Partys, Drogen, Ex-Freundinnen und schockierende Vorwürfe: Der Fall Høiby hat Norwegen monatelang in Atem gehalten. Jetzt bekommt der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit sein Urteil.
Oslo - Showdown im wohl meistbeachteten Prozess der letzten Jahre in Norwegen: Ein Gericht in Oslo verkündet heute (8.30 Uhr) das Urteil gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit. Marius Borg Høiby stand im Frühjahr wegen Vergewaltigung, Gewalt und Drogen vor Gericht – und könnte nun für Jahre hinter Gitter wandern.