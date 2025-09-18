Auf keinen Fall trinken: Erhöhte Werte des Entwurmungsmittels Triclabendazol in gepanschter Milch können allergische Reaktionen verursachen.
Die Monolith International GmbH hat einen umfangreichen Rückruf ihrer „Ferma“ UHT-Trinkmilch mit 2,5% Fett gestartet. Bei Kontrollen wurden erhöhte Rückstände des Entwurmungsmittels Triclabendazol festgestellt, die über den gesetzlich erlaubten EU-Grenzwerten liegen. Der Rückruf betrifft Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8. Dezember 2025 in der 900-Gramm-Verpackung (873-Milliliter).