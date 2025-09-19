Die Monolith International GmbH hat einen umfangreichen Rückruf ihrer „Ferma“ UHT-Trinkmilch mit 2,5% Fett gestartet. Bei Kontrollen wurden erhöhte Rückstände des Entwurmungsmittels Triclabendazol festgestellt, die über den gesetzlich erlaubten EU-Grenzwerten liegen. Der Rückruf betrifft Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8. Dezember 2025 in der 900-Gramm-Verpackung (873-Milliliter).

Triclabendazol ist ein in der Tiermedizin eingesetztes Medikament, das vor allem Rinder und Schafe gegen Parasiten wie Leberegel schützt. Obwohl kleine Spuren des Wirkstoffs in Milch vorkommen dürfen, reagieren Hersteller und Behörden bei Überschreitung der Grenzwerte sofort mit einem Rückruf, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.

Trinkmilch-Rückruf wegen allergischer Reaktionen

Laut offizieller Produktwarnung können die erhöhten Rückstände zu allergischen Reaktionen führen. Die Symptome reichen von Schleimhautschwellungen bis zu Atemwegserkrankungen wie allergischem Asthma. In schweren Fällen besteht sogar die Gefahr eines anaphylaktischen Schocks, der lebensbedrohlich sein kann.

Die betroffene Milch wurde in zehn Bundesländern verkauft: Unter anderem war sie in „Mix Markt"-Filialen erhältlich.

Milch-Rückruf – betroffene Bundesländer

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein

Thüringen

Verbraucher werden dringend gebeten, die Milch nicht zu konsumieren. Die Packungen können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden - der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet. Bei Fragen hat der Hersteller eine kostenlose Hotline unter 0800 66 66 548 eingerichtet.

Bei gesundheitlichen Beschwerden nach dem Verzehr sollten Betroffene ärztlichen Rat suchen und gegebenenfalls das Gesundheitsamt informieren.

EHEC-Rückrufe und radioaktiv verseuchte Hanteln

In den vergangenen Monaten gab es bereits mehrfach Rückrufe wegen verunreinigter Lebensmittel, darunter Salami, Mettwurst und Eis, die aufgrund von Krankheitserregern wie EHEC aus dem Handel genommen werden mussten. Ein Hantel-Set vom Discounter erwies sich sogar als radioaktiv verseucht.