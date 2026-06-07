Drastischer Vergleich: Beim Weltkriegsgedenken in der Normandie warnt US-Kriegsminister Pete Hegseth vor einer neuen Erstürmung von Europas Stränden. Er zieht Parallelen zu den Kreuzzügen im Mittelalter.
US-Kriegsminister Pete Hegseth hat beim Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie einen Vergleich zur heutigen Migration in Europa gezogen. „Leider werden heute andere europäische Strände von anderen gefährlichen Ideologien gestürmt. Strände in Spanien, in Griechenland, in Bulgarien“, sagte Hegseth am Samstag (6. Juni) auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof im französischen Colleville-sur-Mer.