 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. So viel hat Ola Källenius 2025 verdient

Vergütung des Mercedes-Vorstands So viel hat Ola Källenius 2025 verdient

Vergütung des Mercedes-Vorstands: So viel hat Ola Källenius 2025 verdient
1
Mercedes-Chef Ola Källenius: Trotz Einbußen weiterhin reich entlohnt. Foto: dpa/Sven Hoppe

Die Absatzkrise spiegelt sich im Vergütungsbericht von Mercedes-Benz wider. Und dies zeigt sich gut erkennbar auch am Verdienst von Konzernchef Ola Källenius.

Automobilwirtschaft/Maschinenbau: Peter Stolterfoht (sto)

Der Vergütungsbericht von Mercedes-Benz kann getrost als eigene Wirtschaftswissenschaft betrachtet werden. Der Verdienst des Vorstands unterliegt nämlich einem komplexen Berechnungssystem. Dazu zählen eine fixe und eine variable Honorierung der eigenen Leistung, mehr gewichtet wird allerdings, wie die Ergebnisse des Unternehmens ausgefallen sind.

 

Rückgang spiegelt sich im Verdienst wider

Das 2025 schwächer als in den Vorjahren ausgefallene operative Geschäft macht sich in der Vergütung bemerkbar. Das überrascht nicht, schließlich ist die Umsatzrendite bei Mercedes-Benz Cars schrittweise von 12,6 Prozent (2023) über 8,1 Prozent (2024) auf 5,0 Prozent im Jahr 2025 zurückgegangen. Und dies spiegelt sich gut erkennbar im Verdienst von Ola Källenius wider.

Mercedes-Zentrale Untertürkheim Foto: Lichtgut

Hatte der Konzernchef für das Jahr 2024 noch die exorbitant wirkende Summe von 11,918 Millionen Euro erhalten, sind es 2025 jetzt 8,214 Millionen Euro. Was einem Rückgang von 31 Prozent entspricht. Zu der Summe von 8,214 Millionen Euro kommen bei Ola Källenius für 2025 noch einmal 568 000 Euro an Aufwandsleistungen hinzu, wozu beispielsweise die Altersversorgung gehört.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Autohersteller: Milliarden für den Abschied: Wie teuer Mercedes der Stellenabbau kommt

Stuttgarter Autohersteller Milliarden für den Abschied: Wie teuer Mercedes der Stellenabbau kommt

1,6 Milliarden Euro für den Stellenabbau, 40 Prozent weniger operativer Gewinn und die Rückkehr der A-Klasse: Mercedes ringt mit Krise, Kosten und Kurskorrekturen.

Das aktuelle Källenius-Honorar setzt sich zusammen aus einer fixen Vergütung, die auf 1,946 Millionen Euro reduziert worden ist. Im Jahr zuvor lag das Fixum noch bei 2,381 Millionen Euro. Die Summe der variablen Vergütung hat sich innerhalb eines Jahres deutlich von 9,357 Millionen auf nun 6,268 Millionen Euro verringert. Neben Umsatz-, Gewinn- und Absatzzielen werden bei den Boni auch Kriterien wie Nachhaltigkeit, Transformationstempo und Gleichstellung berücksichtigt

Weitere Themen

Baden-Württemberg: Mindestlohn: Der Kontrolldruck bleibt sehr gering

Baden-Württemberg Mindestlohn: Der Kontrolldruck bleibt sehr gering

Die Linksfraktion beklagt wie die Gewerkschaften zu viele Verstöße gegen die Lohnuntergrenze. Es brauche effektivere Aktionen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit.
Von Matthias Schiermeyer
Vor dem Nationalen Volkskongress: Warum Chinas Volkswirtschaft fairen Handel unmöglich macht

Vor dem Nationalen Volkskongress Warum Chinas Volkswirtschaft fairen Handel unmöglich macht

Beim Nationalen Volkskongress dürfte China am bisherigen Wirtschaftskurs festhalten – sehr zum Ärger seiner Handelspartner. Diese leiden zunehmend unter Pekings Industriepolitik.
Von Fabian Kretschmer
Der Goldpreis ist am Dienstag um 5 % gefallen und notiert bei 5.200 US-Dollar. Erfahren Sie, warum ein starker US-Dollar und steigende Renditen den Markt trotz Nahost-Eskalation im Iran belasten.

Rohstoffmarkt aktuell Warum fällt der Goldpreis heute? - Das ist der Grund

Mit dem Angriff der USA und Israels stieg am Wochenende auch der Goldpreis stark an. Am Dienstag aber die Ernüchterung. Um über 200 US-Dollar sank der Kurs. Was dahinter steckt.
Von Matthias Kemter
Rechte Mercedes-Allianzen: AfD-Kandidaten auf „Zentrum“-Listen enthüllt

Mercedes-Betriebsratswahlen Rechte Allianzen: AfD-Kandidaten auf „Zentrum“-Listen enthüllt

Nicht nur am Werkstor zeigte die AfD Nähe zur rechten Gewerkschaft „Zentrum“. Auch die Kandidatenlisten der Betriebsratswahl legen Verbindungen zur Partei nahe.
Von Chiara Sterk
Umfrage zur Fahrzeugnutzung: Trotz Homeoffice und hoher Kosten – das eigene Auto bleibt typisch deutsch

Umfrage zur Fahrzeugnutzung Trotz Homeoffice und hoher Kosten – das eigene Auto bleibt typisch deutsch

Auch wenn sich der Alltag stark verändert hat: Laut einer aktuellen Umfrage spielt das Auto als verlässliche Konstante hierzulande weiter eine enorme Rolle.
Von Peter Stolterfoht
Warum fällt die Rheinmetall-Aktie trotz Eskalation in Nahost und steigender Auftragszahlen? Was dahinter steckt.

Eskalation in Nahost Warum steigt die Rheinmetall-Aktie nicht? - Was dahinter steckt

Trotz Krieg im Iran und steigender Auftragszahlen fällt die Rheinmetall-Aktie auf die Marke von 1.600 Euro. Was sind die Gründe?
Von Matthias Kemter
Betriebsratswahlen: Rechtsaußen im Betrieb – nur ein Scheinriese?

Betriebsratswahlen Rechtsaußen im Betrieb – nur ein Scheinriese?

Können rechtsextreme Gruppierungen in der Krise bei den Betriebsratswahlen Fuß fassen? Die Gewerkschaften sind nervöser und gehen strikter vor, als es nach draußen den Anschein hat.
Von Matthias Schiermeyer
Nach Abfindung bei Bosch: „Eine ganz neue Welt“ – aus der Produktion in die Pensionsleitung

Nach Abfindung bei Bosch „Eine ganz neue Welt“ – aus der Produktion in die Pensionsleitung

Nach rund zwei Jahrzehnten bei Bosch geht Yunus Gebeci mit der Abfindung und leitet nun eine Pension. Er ist vom Konzern enttäuscht – und sieht die Chance in der für ihn neuen Branche.
Von Rouven Spindler und Julia Paasch (Video)
Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Erfahren Sie, warum diese Meerenge so entscheidend für den globalen Öl- und Gasmarkt ist und welche Folgen eine Blockade hat.

Steigende Ölpreise Warum ist die Straße von Hormus so wichtig? - Bedeutung für den Welthandel

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Doch warum ist sie so entscheidend für die globale Wirtschaft? Ein Blick auf ihre strategische Bedeutung und die aktuellen Herausforderungen.
Von Matthias Kemter
Daimler Truck: Dieser Mercedes-Truck setzt auf Wasserstoff

Daimler Truck Dieser Mercedes-Truck setzt auf Wasserstoff

Im Pkw ist die Entwicklung weitgehend eingestellt, doch davon lässt sich Daimler Truck nicht stoppen: Im Lkw Mercedes Actros bringen sie die Brennstoffzelle doch noch in Serie.
Weitere Artikel zu Automobile Ola Källenius Mercedes-Benz
 
 