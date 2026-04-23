Fast 7700 menschliche Schädel zählt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin zu ihrer Sammlung. Nun hat sie knapp 600 davon auf ihre Herkunft untersucht und will sie zurückgeben. Wir erklären, was die Schädelsammlung mit Rassenlehre und Rassismus zu tun hat.
Insgesamt 574 menschliche Schädel aus der Sammlung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) in Berlin sollen nach Westafrika zurückkehren. Wie die Stiftung am Mittwoch (22. April) mitgeteilt hat, stammen die Schädel aus ehemaligen deutschen Kolonien.