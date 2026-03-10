Der Fall erschütterte selbst erfahrene Ermittler in Spanien: Deutsche Eltern sollen ihre drei Kinder jahrelang zwischen Müll eingesperrt haben. Ab jetzt müssen sie sich vor Gericht verantworten.
10.03.2026 - 10:57 Uhr
Oviedo - In Spanien hat der Prozess gegen ein deutsches Elternpaar begonnen, das seine drei Kinder in der Stadt Oviedo dreieinhalb Jahre lang in einem Haus voller Müll eingesperrt haben soll. Die Staatsanwaltschaft fordert für den heute 54 Jahre alten Mann und für seine Frau (49) eine Haftstrafe von jeweils 25 Jahren und vier Monaten. Den Angeklagten wird psychische Gewalt in der Familie, Freiheitsberaubung und Vernachlässigung vorgeworfen.