Russland fordert in den Verhandlungen über ein Ende des Angriffs auf die Ukraine Gebietsabtretungen. Die Ukraine lehnt dies strikt ab. Der deutsche Außenminister sieht schwierige Fragen offen.
09.12.2025 - 09:16 Uhr
Guangzhou - Außenminister Johann Wadephul äußert sich angesichts der russischen Forderungen nach Gebietsabtretungen durch die Ukrainer skeptisch zu den Erfolgsaussichten der aktuellen Verhandlungen über eine Friedenslösung für die Ukraine. "Ich bin noch nicht sicher, dass ein kompromissfähiges Papier am Ende des Tages auf dem Tisch liegen wird", sagte der CDU-Politiker am Rande eines Besuchs in der südchinesischen Hightech-Metropole Guangzhou.