Eine angehende Sanitäterin soll Kollegen über Monate Medikamente ins Getränk gemischt haben. Jetzt ist der Prozess nach drei Monaten vorerst geplatzt.
18.11.2025 - 13:32 Uhr
Der Prozess gegen eine angehende Notfallsanitäterin am Landgericht Heilbronn, die ihre Kollegen vergiftet haben soll, ist geplatzt. Die Verhandlungen müssen komplett von vorn beginnen. Der Grund: Nach Angaben des Landgerichts ist ein ehrenamtlicher Richter gestorben. Die Kammer sei nach dem Tod des Schöffen nicht mehr ordnungsgemäß besetzt, das Verfahren müsse somit ausgesetzt werden.