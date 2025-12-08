Ein Vater sucht im Zimmer seines Sohnes einen Schlüssel - und stößt auf eine Menge gefährlicher Böller aus dem Ausland. Der Kontakt zum Verkäufer kam wohl über Instagram zustande.
08.12.2025 - 14:06 Uhr
Im Kinderzimmer seines zwölfjährigen Sohnes hat ein Vater in Berlin-Neukölln Dutzende gefährliche und nicht zugelassene Böller gefunden. Die Polizei sprach von einem „Karton voller illegaler Polen- und Tschechenböllern“, die der Vater nur durch Zufall bei der Suche nach einem Schlüssel entdeckt habe.