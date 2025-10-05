Verheerender Brand in Markgröningen „Am schlimmsten ist der Verlust der Kinderfotos“
Ein Brand hat am frühen Sonntagmorgen ein Einfamilienhaus in Markgröningen zerstört. Wir haben mit den Bewohnern gesprochen.
Ein Brand hat am frühen Sonntagmorgen ein Einfamilienhaus in Markgröningen zerstört. Wir haben mit den Bewohnern gesprochen.
Der Schaden, den ein Feuer am Sonntagmorgen gegen sechs Uhr in einem Einfamilienhaus in Markgröningen angerichtet hat, ist schon von der Straße aus deutlich zu sehen. Die Fassade hinter dem Balkon ist pechschwarz, die Rolläden hängen schief, das Lochblech der Balkonbrüstung ist angesengt, die Feuerwehr hat das Dach zum Teil abgedeckt, um mögliche Glutnester zu finden.