Gas in Stuttgart – so teuer ist es aktuell (Oktober 2024)

Die Gaspreise gehen erheblich auseinander. Wie wirkt sich die höhere Mehrwertsteuer aus? Wo gibt es in Stuttgart den günstigsten Neukundentarif für Gas? Soll ich sofort abschließen oder lieber warten?

Mit Gas zu heizen ist teuer geworden. Doch der Gaspreis pro Kilowattstunde (kWh) schwankt erheblich nach Anbieter - ebenso wie der Gasspeicher-Füllstand in Deutschland. Wie viel muss man in Stuttgart zahlen und wie sieht es nach der Mehrwertsteuererhöhung seit April 2024 aus? Schließlich ist der Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent wieder auf 19 Prozent gestiegen. Daten des Vergleichsportals Verivox zeigen, wie viel es mindestens kostet. Außerdem wird klar, wie sich die Preise entwickeln – ob sich Abwarten also lohnt oder man den Anbieter lieber schnell wechseln sollte.