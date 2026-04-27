Katrin Sattler führt gemeinsam mit Christian Buch die Sozialdemokraten. Mit Sacharbeit wollen sie dem Negativtrend entgegenwirken.
27.04.2026 - 17:07 Uhr
Kartin Sattler führt jetzt gemeinsam mit Christian Buch (52) die Leonberger SPD an. Die Ortschaftsrätin aus Höfingen folgt auf Elviera Schüller-Tietze, die nach 14 Jahren im Amt nicht mehr kandidiert hatte. Seit vier Jahren wurde sie an der Vorstandsspitze von Buch unterstützt. 2022 hatten die Sozialdemokraten die Einführung einer Doppelspitze beschlossen.