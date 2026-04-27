Katrin Sattler führt gemeinsam mit Christian Buch die Sozialdemokraten. Mit Sacharbeit wollen sie dem Negativtrend entgegenwirken.

Kartin Sattler führt jetzt gemeinsam mit Christian Buch (52) die Leonberger SPD an. Die Ortschaftsrätin aus Höfingen folgt auf Elviera Schüller-Tietze, die nach 14 Jahren im Amt nicht mehr kandidiert hatte. Seit vier Jahren wurde sie an der Vorstandsspitze von Buch unterstützt. 2022 hatten die Sozialdemokraten die Einführung einer Doppelspitze beschlossen.

Mit der Wahl der 31-Jährigen setzt die Wahl der SPD nicht das einzige Zeichen in Richtung Verjüngung. Auch die langjährigen Vorstandsmitglieder Helga Hoffmann (Kasse) und Rüdiger Beising (Presse) traten nicht mehr an . Ihnen folgen Abdullah Şahmurat (28) und Kiriakos Fotis (22). Veteran im Vorstand bleibt der 75-Jährige Günther Wöhler als Schriftführer. Beisitzerinnen sind Ljuba Benkovic, Annett Pfeiffer-Fruhner und Birgitte Koch-Savel. Die Wahl des gesamten Vorstands erfolgte nahezu einstimmig und wenigen Enthaltungen.

Wohnraum im Mittelpunkt

In der Kommunalpolitik will sich die SPD weiterhin für bezahlbaren Wohnraum einsetzen, erklärte Ottmar Pfitzenmaier. Der Fraktionschef im Gemeinderat hat dabei besonders die Wohnbauprojekte Berliner Straße und Alte Schuhfabrik im Auge, die nun zügig umgesetzt werden müssten. Pfitzenmaier lobte erneut, dass Oberbürgermeister Tobias Degode das Finanzressort zur Chefsache erklärt hat.

Keine gute Nachrichten aus dem Landkreis hatte Günther Wöhler. Der SPD-Kreisrat berichtete von der Erhöhung der Kreisumlage, also die Zwangsabgabe der Kommunen an den Kreis, von 34,5 auf 35,7 Prozent. Dem Kreis Böblingen stehe, ebenso wie vielen Gemeinden, finanziell „das Wasser bis zum Halse“. Vor diesem Hintergrund wolle sich die SPD für das Bestehen „dringender sozialer Einrichtungen und Maßnahmen zum Erhalt des sozialen Zusammenhalts“ einsetzen.

Das betonte auch der alte neue Co-Vorsitzende Christian Buch. Angesichts der schlechten Umfragewerte müsse „noch mehr deutlich gemacht werden, wofür die SPD steht: bezahlbaren Wohnraum, eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung, Bildungsgerechtigkeit und, für eine lebenswerte Stadt.“