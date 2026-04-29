Nach dem Krisenjahr 2025 will Porsche wieder auf Kurs kommen. Doch Probleme hat die Sportwagenschmiede weiterhin zuhauf. Wie sind die Schwaben ins Jahr gestartet?
29.04.2026 - 18:09 Uhr
Der Abwärtsspirale beim Sport- und Geländewagenhersteller Porsche dauert an. Von Januar bis März ging der Gewinn nach Steuern um 24,6 Prozent auf 391 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen aus Stuttgart mitteilte. Im ersten Quartal 2025 hatten die Schwaben einen Überschuss von 518 Millionen Euro erwirtschaftet.