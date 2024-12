B 464 bei Holzgerlingen Unfall an Abzweigung – eine leicht verletzte Person

An der B 464-Abzweigung Buch/Sol stoßen am Freitagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammen, eine Person verletzt sich leicht. Trotz Feierabendverkehr hält sich das Stauaufkommen nach Angaben der Polizei in Grenzen.