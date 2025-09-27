Das Bad mit den roten Fliesen und den farblich passenden Vorhängen ist so schlecht, dass es schon fast wieder gut ist – da sind sich Petra Mayländer und Ralph Schatz einig, als sie an diesem trüben und völlig verregneten Vormittag gemeinsam durch die alte Villa Kunterbunt schlendern und in dem Raum mit dem knalligen 70er-Jahre-Charme innehalten. Der Name des Anwesens in der Schorndorfer Weilerstraße scheint ein Überbleibsel einer Ausstellung zu sein, die dort in einer Schorndorfer Kunstnacht stattfand – „Villa Kunterbunt“ hieß damals ein künstlerisches Projekt, zu dem Malerin Annette Schock Künstler-kollegen in das einst herrschaftliche Haus lud. „Vorher hat die Villa den Namen, soweit ich weiß, nicht gehabt“, sagt Ralph Schatz und er muss es wissen.

Denn der Schorndorfer Bauunternehmer ist seit 2019 der Besitzer der Villa mit den Erkern, Türmchen, Bleiglasfenstern und dem Wintergarten nebst Pool. Doch auch wenn die Aufzählung beeindruckend klingen mag, das Anwesen – Baujahr 1933/34 – scheint seine besten Jahre hinter sich zu haben. Auf den ersten Blick herrlich anmutende Stilelemente weisen bei genauerem Hinschauen eklatante Fehler auf. Beispiele gefällig? Die Bleiglasfenster mit den kunstvollen Jagdszenen im Treppenaufgang sind – einem Stilbruch gleich – von Kunststoff statt Holz umrahmt, der Balkon wurde mit Glas zu einer Art Wintergarten überbaut; die Zimmer sind klein und oft Durchgangszimmer und über das, was vom einstigen Schwimmbecken übrig ist, wölbt sich ein Gewächshaus. „Drinnen wurden Decken und Treppen nachträglich eingezogen, manche Räume sind herrschaftlich hoch und mit altem Parkett, andere gerade mal 2,10 Meter und mit schrecklichem Teppich. Alles ist völlig verbaut. Da wurde ohne Kenntnisse und Feingefühl so ziemlich alles kaputt renoviert“, sagt Ralph Schatz, während er mit seiner Kollegin an dem leeren Pool entlangläuft.

Über den Pool der Villa wölbt sich ein Gewächshaus-Dach

Auf dem Boden des leeren blauen Beckens haben sich Matsch und Dreck angesammelt, denn als der Rems-Murr-Kreis im Juni letzten Jahres von der schrecklichen Flut heimgesucht wurde, lief der Pool voll. Geschwommen ist dagegen wohl schon lange niemand mehr darin. „Das ist bestimmt 15 Jahre her, dass hier jemand Bahnen gezogen hat“, sagt Ralph Schatz, der fassungslos ist angesichts der spezielle Konstruktion, durch die der Pool in einer Art Gewächshaus steht. „Es ist ein sehr spezieller Mix hier.“

Um den Pool herum stehen Kunstobjekte und Möbel, denn in der Villa hat sich neben Künstlerin Annette Schock – sie hat eine Etage wohnlich und mit viel Kunst zum Atelier verwandelt – auch der Künstler Carell Filusch mit seinen Objekten ausgebreitet. Er hatte zuletzt in der Villa gewohnt. Bis Ende des Jahres soll das Gebäude laut Schatz aber komplett leer geräumt sein. Carell Filusch verbindet dabei eine lange Geschichte mit der Schorndorfer Villa, denn als der letzte Bewohner der einstigen Ziegelwerk-Familie Groß – Schwiegersohn Hariolf Giebel – noch in der Villa lebte, kümmerte er sich um das Anwesen und hielt den großen Garten in Schuss. „Hariolf Giebel kam dann ins Heim und starb später. Danach wurde die Villa zum Verkauf angeboten“, erklärt Schatz.

Schwimmbad und Gewächshaus in einem – in der Villa Kunterbunt herrscht ein bunter Stilmix. Foto: Stoppel

Für den 54-jährigen studierten Architekten, dem die Wohnungsbaugesellschaft RSS gehört und der mit seinem Bruder im elterlichen Architektur- und Planungsbüro, der Schatz-Gruppe, mitwirkt, ist klar, die Villa ist nicht zu retten und gehört abgerissen. „Auf den ersten Blick mag das alles wunderbar aussehen, aber energetisch gesehen ist die Villa eine einzige Katastrophe“, sagt Schatz. Von außen sei das Gebäude nicht zu dämmen, das Wohnen „kompletter Wahnsinn mit uferlosen Heizkosten“.

Weil die Villa nicht unter Denkmalschutz steht und ihr Umbau wohl ein Vermögen kosten würde, plante Ralph Schatz eigentlich von Anfang an, das Gebäude abzureißen und an seiner Stelle neu zu bauen. „Aber die Stadt bittet mich, das Gebäude zu erhalten“, erklärt er. Schorndorfs OB Bernd Hornikel sagt dazu: „„Dass die Villa erhalten bleibt, war schon vor dem Verkauf des städtischen Grundstücks abgesprochen.“

Jagdszenen auf Buntglas – doch die modernen Kunststoffrahmen stören das Bild. Foto: Gottfried Stoppel

Und Ralph Schatz will es gerne versuchen und schreibt die Villa dieser Tage aus. Gesucht wird für die rund 1000 Quadratmeter jetzt also ein Liebhaber mit dickem Geldbeutel, der die Villa retten will und vor allem kann. „Ich möchte natürlich kein Minus machen, aber wir würden da schon einen fairen Preis finden“, sagt Schatz. Es käme natürlich auf die individuellen Vorstellungen an, was man an der Villa machen wolle, aber in seinen Augen sei es ein schwieriges Unterfangen, bei dem man nachher „auf jeden Fall über Neubaupreis liege“, sagt der Bauunternehmer, der auch über die Geschichte der Villa Bescheid weiß.

Friedrich Groß – 1880 entstand die Dampfziegelei Groß in Schorndorf; die Familie war prägend in der Stadt und ein großer Arbeitgeber – wohnte bis zu seinem Tod im Jahr 1981 in dem Anwesen, seine Tochter Liselotte Giebel lebte mit ihrem Mann Hariolf ab 1961 im ersten Stock der Villa aus den 30er-Jahren. „Ich war auch manchmal zu Besuch in der Villa Kunterbunt und wohne schräg gegenüber, ebenfalls in einer Ziegel-Villa“, sagt Werner Groß, ein Neffe der Familie. Da er ebenfalls in alten Gemäuern lebe und ihm auch schon davor graue, wie es energetisch mal weitergehe, kann er das Dilemma mit der Villa nachvollziehen. „So schön und emotional das mit den alten Häusern ist, über kurz oder lang holt einen die Realität ein und man kann sich das als Normalsterblicher schlicht nicht leisten“, sagt der 57-Jährige.

Mit Außendämmung und Heizkosten wird es schwierig in dem Anwesen

So sieht es auch Ralph Schatz und zeigt auf den Sandstein an der Außenmauer. „Da kann man keine Außendämmung machen“, sagt der aktuelle Villenbesitzer und sucht nach dem Lichtschalter; er ist nicht oft hier, die Rolläden sind runter gelassen. Der Schein der Lampe lässt den Blick sofort auf ein weitere spezielles Arrangement fallen – in der ehemaligen Kühlkammer stapeln sich Holzstühle, darüber baumeln noch die leeren Fleischerhaken. „Die Besitzer der Ziegelwerke waren Jäger und haben hier das Fleisch gelagert. Deshalb auch die Jagdszenen auf den Buntglasfenstern am Treppenaufgang“, erklärt Ralph Schatz, der selbst auch in Schorndorf wohnt – in einem modernen Haus. „Ich mag Altbau. Wir haben schon tolle alte Häuser stilecht saniert, aber es muss sich lohnen und es ist natürlich eine Frage des Geldes und des Anspruchs. Vielleicht findet sich ja jemand, der die Riesenaufgabe angehen will. Ich bin offen für Angebote.“