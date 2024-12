Das Unternehmen in Gerlingen verkauft sein Geschäft mit Sicherheitssystemen an den Investor Triton.

Klaus Köster 12.12.2024 - 17:29 Uhr

Der Technologiekonzern Bosch verkauft sein Geschäft mit Sicherheitssystemen wie Überwachungskameras und Alarmanlagen an den Finanzinvestor Triton. Dies teilte das Unternehmen in Gerlingen mit. Der Schritt betrifft demnach 4300 Beschäftigte an mehr als 90 Standorten weltweit.