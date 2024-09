Der Fellbacher Herbst geht in diesem Jahr in die 75. Auflage – ein großer Besuchermagnet bleibt trotz allen Strukturwandels der verkaufsoffene Sonntag. Was haben Händler, Vereine und andere Aussteller geplant?

Zum verkaufsoffenen Sonntag beim Fellbacher Herbst am 13. Oktober werden tausende Gäste erwartet, die entlang der autofreien Fußgängermeile in Fellbach flanieren. Für viele Händler und Betriebe ist das Event trotz des Strukturwandels eine wichtige Plattform. Was erwartet die Besucher dort von 12.30 bis 17.30 Uhr?

Einfach im Vorbeigehen einen neuen Look abholen – das können sich die Flaneure vor dem Friseurgeschäft mit Großhandel in der Bahnhofstraße. Friseurmeister Ali Okcu hat familiäre Wurzeln im Erdbebengebiet in der Türkei und greift für die gute Sache fachmännisch zur Schere. Statt zu bezahlen, sind die Gäste aufgerufen, für die stark vom Erdbeben betroffene Provinz Hatay zu spenden. Der Friseurmeister ist erstmals beim verkaufsoffenen Herbstsonntag dabei – hat jedoch die Aktion bereits beim Maikäferfest mit verkaufsoffenem Sonntag geboten. „Die Resonanz war so groß, dass wir die Aktion unbedingt fortsetzen möchten“, so Ali Okcu. Dieses Mal würde er zusätzlich noch von Haarpflegemarken gesponsert. Und er sorgt zudem für Bewirtung – ein Imbisswagen der Firma Rauchfang rollt extra aus Paderborn nach Fellbach. „Wir sind befreundet, daher nimmt er die lange Anfahrt auf sich“, sagt Okcu: „Wir wollen dazu beitragen, dass die Straße belebt wird.“

Haarschnitt für eine gute Sache – die Aktion vom Maikäferfest wird fortgesetzt zugunsten von Erdbebenopfern in der Türkei. Foto: Eva Schäfer

Der Einzelhandel hat es bekanntlich nicht leicht in diesen Zeiten – umso mehr Einsatz steckt dahinter, um verschiedenste Aktionen bei jeder Auflage des verkaufsoffenen Sonntags zu stemmen und die große Fußgängermeile zu bespielen. Auch wenn es immer wieder mal Lücken gibt zwischen Maicklerstraße und Fellbacher Rathaus, zieht der Herbstsonntag Tausende Besucher in die Stadt. „Wir sind natürlich dabei“, sagt Simone Schmid von der K & M Confiserie. Dort gibt es Musik mit Adolfo und mit belgischer Schokolade in Kürbisform und Geister-Cupcakes kann man sich auf Halloween und den Herbst einstimmen.

Jennifer Ochs ist im Kostüm einer Traubenkönigin auf Stelzen unterwegs

Dazu passend wird Jennifer Ochs als „Vinja, die Weinrebe“ auf ihren Stelzen durch die Straßen schreiten und Blicke auf sich ziehen. In ihrem Kostüm mit Trauben und farbigen Blättern – hoch oben über den Köpfen der Menge – war sie auch 2019 schon einmal zu Gast beim Fellbacher Herbst und immer wieder ein gefragtes Fotomotiv. Jennifer Ochs designt und näht ihre Kostüme in aufwendiger Handarbeit selbst wie sie auf ihrer Homepage unter mystique-feuer.de berichtete. Die Künstlerin aus Eislingen an der Fils tritt auch als Feuerkünstlerin auf – und gastierte bei unterschiedlichsten Events im Rems-Murr-Kreis – unter anderem bei Waiblingen leuchtet 2022, dem Januariusmarkt in Murrhardt im selben Jahr oder dem Nussknackermarkt in Sulzbach an der Murr. Sie wird auf der ganzen autofreien Meile unterwegs sein.

Die Zwillinge Marco und Dario Klein treten mit ihrer Formation Used auf Foto: Eva Schäfer

Musik gehört zu dem Herbstbummel mit dazu: die Zwillinge Marco und Dario Klein treten mit ihrer Formation Used auf, beim Weltladen spielt die Gruppe Homebase, die Fellbacher Popmusic-School ist mit von der Partie und die Stadtkapelle spielt an verschiedenen Plätzen auf. Überhaupt ist das Spektrum der Angebote breit.

Für alle Generationen soll Programm geboten werden – es gibt Kinderschminken von der Fellbacherin Manuela Schreiner, ein Hundetraining mit Showeinlage, ein Kinderkarussell dreht sich, eine Hüpfburg lädt zum Toben ein und vieles mehr. Das Fahrradfachgeschäft Bike + Style zeigt eine Trial-Show mit dem 17-jährigen Mountainbiker Bo Schwarz aus Remseck, die Fliegergruppe präsentiert ein Segelflugzeug inklusive einer Schleppwinde und und und . . .

Betriebe feiert runde Geburtstage – auch ein hundertjähriges Bestehen

Die Einzelhändler zeigen ihr Leistungsspektrum – in Fellbach ist nach wie vor trotz des Strukturwandels ein Branchenmix vorhanden. Inhabergeführte Geschäfte wie eine Buchhandlung sind Schätze, die der Stadt ein unverwechselbares Gesicht geben – beim Herbst ist Bücher Lack mit von der Partie – wie auch bei vielen anderen Veranstaltungen in der Stadt ein Kooperationspartner.

Es gibt Betriebe, die auf eine Tradition zurückblicken können: Sein 100-Jahr-Jubiläum feiert Fiat Kögel beim Fellbacher Herbst. Und Herrenausstatter Stefan Lutz feiert 20-Jähriges Bestehen in Fellbach. Die Aufzählung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Erst ab der Maicklerstraße ist autofrei – das hat bei betroffenen Betrieben Unmut ausgelöst. Foto: Eva Schäfer

Wie bereits im vergangenen Herbst und beim Maikäferfest ist die autofreie Meile beim Fellbacher Herbst erneut verkürzt. Erst ab der Maicklerstraße, und nicht wie früher vom Fellbacher Bahnhof an, ist die Meile für den Autoverkehr gesperrt. Das hatte Kritik von betroffenen Händlern wie Dominik Henzler von Mack – das Haus der guten Dingeausgelöst. Es entstehe der Eindruck, dass das Fest schrittweise auf den Bereich rund um das Rathaus beschränkt werde. „Fellbach ist jedoch weit mehr als nur das Zentrum“, so Henzler. Zu lang sei die Meile, zu groß die Lücken lauteten dagegen die Argumente des Stadtmarketings. Zudem müssten so nur noch die Buslinien 60 und 207 umgeleitet werden. Das spare auch Kosten.

Übrigens: Auch in der Nachbarschaft ist verkaufsoffener Sonntag. In Winnenden steigt der Herbstmarkt am gleichen Datum.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.stadtmarketing-fellbach.de sowie unter www.attraktives-winnenden.de .