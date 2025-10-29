Handgemachtes, Praktisches, Dekoratives sowie Streetfood hat der Martinimarkt in Waiblingen am Sonntag, 2. November, zu bieten. Für Kinder gibt es eine Spielstraße und Bastelaktionen.

Nur noch acht Wochen, dann ist schon wieder Weihnachten. Wer statt Geschenken in letzter Minute lieber vorher nach netten Überraschungen Ausschau hält und mit Sorgfalt auswählt, ist beim Martinimarkt in Waiblingen richtig. Am Sonntag, 2. November, gibt es in der Innenstadt jede Menge zu entdecken. Von 11 bis 17.30 Uhr bieten die Marktbeschicker handgemachte Produkte wie beispielsweise Seifen aus eigener Herstellung, selbst genähte, gefilzte und gestrickte Kleidungsstücke und Dekoartikel an. Die Einzelhandelsgeschäfte sind zwischen 12.30 und 17.30 Uhr geöffnet.

Die Frauen im Zentrum (Fraz) veranstalten im ersten Stock des Karo-Familienzentrums am Alten Postplatz zwischen 11 und 17 Uhr ihren „Markt der schönen Dinge“. Zu kaufen gibt es Unikate in Patchwork-Technik, filzige Kunstwerke, Warmes wie Pullover, Ponchos, Socken, Schals, oder nützliche Alltagsbegleiter wie Schlüsselanhänger, Bienenwachskerzen sowie Geldbeutel, Marmeladen, Weihnachtssterne und Schmuck.

Hungrige werden rund ums Marktdreieck, am Postplatz und zum ersten Mal auch auf dem Parkplatz beim Beinsteiner Tor fündig, wo zahlreiche Streetfood-Stände Kulinarisches aus aller Welt anbieten. Die Palette reicht von Fischbrötchen und Maultaschen-Variationen über Burger mit und ohne Fleisch bis zu türkischen und afrikanischen Spezialitäten, Bubblewaffeln und französischen Desserts.

Die Bastler von der IG Truckmodellbau zeigen im Schlosskeller ihre Schätze (Archivbild). Foto: Gottfried Stoppel

Kostenlos parken an der Rundsporthalle

Besucher, die mit dem Auto kommen, können dieses kostenlos am Park & Ride Parkplatz an der Rundsporthalle in der Beinsteiner Straße stehen lassen und in den ebenfalls kostenlosen Shuttlebus einsteigen. Er fährt zwischen 10.45 und 18.30 Uhr folgende Stationen an:

Rundsporthalle

Stadtmitte

Waiblinger Tor

Ameisenbühl

Bürgerzentrum

Spielstraße und Sportangebote

Die Lange Straße hinter dem Beinsteiner Tor wird am Sonntag zur Spiel- und Sportstraße. Die Vereine bieten dort Aktivitäten wie Floor- und Handball sowie einen Geschicklichkeits-Parcours an. Im Schlosskeller zeigt die IG Truckmodellbau von 12 bis 18 Uhr wieder ihre Schätze im Miniaturformat. In diesem Jahr legen die Modellbau-Künstler einen Schwerpunkt auf landwirtschaftliche Fahrzeuge. Zu sehen gibt es verschiedenste Traktoren und dazugehörige Anhänger, die mit allen echten Funktionen ausgestattet sind.

Unter den Arkaden des Rathauses dürfen Kinder basteln, vor dem Kinder-Second-Hand-Laden Pfiffikus in der Schmidener Straße sind alle richtig, die Glitzertattoos und Schminke mögen.