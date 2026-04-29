Verkaufsoffener Sonntag in Fellbach: Fellbach feiert Maikäferfest – das ist geplant

Das Maikäferfest mit verkaufsoffenem Sonntag steigt am 3. Mai. Die Traditionsveranstaltung soll einmal mehr eine gemeinsame Plattform für den lokalen Handel bieten – besonders in den Zeiten, in denen der stationäre Handel zu kämpfen hat und in vielen Innenstädten der Strukturwandel erlebbar ist.

Rund 120 Teilnehmer sorgen von 12.30 bis 17.30 Uhr auf der langen Fußgängermeile zwischen Maicklerstraße und Hintere Straße für Abwechslung. Und manche Neueröffnung gibt es sogar zu feiern: So hat Ana Delic im Februar ihren Delmod Second Hand Store in der Cannstatter Straße 80 eröffnet – am Maikäferfest folgt nun die offizielle Einweihungsfeier. Mit Getränken und etwas Kleinem zum Essen soll die Neueröffnung mit den Kunden begangen werden, sagt Ana Delic. Sie sei bisher sehr zufrieden, wie der Laden angenommen werde.

Trotz mancher Lücke ist das Maikäferfest nach wie vor ein Besuchermagnet. Foto: Eva Schäfer

Auch erstmals beim Maikäferfest dabei ist Anabelle Besa, die im Juli das einjährige Bestehen des Cafés „Lillesøster“ feiert. Die Konditormeisterin hat das frühere Cafè Stolz übernommen. Beim Maikäferfest wird ihr Freund Tom Kässer, Ralley-Fahrer und Inhaber einer Kfz-Werkstatt in Kernen-Rommelshausen, ein Ralley-Fahrzeug präsentieren.

In der Bahnhofstraße wird es wohl wieder Zuschauertrauben und gute Stimmung geben, wenn der Fellbacher Carneval Club mit den Weingeistern und manchen Tanzgarden vor der Confiserie K und M zu Gast ist. Vier Gruppen zeigen jeweils zwei Tänze ab 13 Uhr, außerdem legt DJ Adolfo auf, und es werden Cocktails serviert. Inhaberin Simone Schmid hat natürlich auch Maikäfer in Schokoform parat.

Keiner muss hungern – hier gibt es Kulinarisches bei Hygo Pasta & Bowls vor der Markthalle. Foto: Eva Schäfer (Archiv)

Apropos Maikäfer: Der gut gelaunte Maikäfer ist das Symbol des Traditionsfestes in Fellbach – und den hat die Fellbacher Kinderschminkerin Manuela Schreiner auf der Backe. Der Maikäfer hat ein neues Design erfahren. Die großen, runden Augen werde sie unter anderem aufgreifen. Im Bereich der Pauluskirche werde sie die Kinder wieder kunstvoll verzieren, heißt es in der Ankündigung.

Ebenso in der Bahnhofstraße ist Stefan Lutz, Inhaber des Geschäfts für Herrenmode und Maßkonfektion, wieder dabei mit „attraktiven Angeboten von Frühjahrs- und Sommermode“, sagt er. Im Maßbereich sei er stärker geworden und habe diesen ausgebaut. Cordula Richter, Inhaberin der Boutique Candy, kann in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen ihres Betriebes feiern. „Ich bin natürlich beim Maikäferfest dabei und biete Frühjahrstrends“, sagt sie.

Aber auch mancher Verlust für den Handel kündigt sich an. So startete der Ausverkauf von Sailer’s Geschenkideen. Das größte Fachgeschäft in der Region für Seidenblumen mit einer Verkaufsfläche von rund 500 Quadratmetern macht im 75. Jahr seines Bestehens zu. Der ‎ Online-Handel habe das Einkaufsverhalten stark verändert, nannten die Inhaberinnen als eine der Faktoren, die bei dem Entschluss für das Aus hineinspielten. Beim Maikäferfest wird der Abverkauf fortgesetzt.

„Auch ohne Dirndl chic und flott aufs Frühlingsfest“ – unter diesem Slogan gibt es bei Takinu Ohrringe, Anhänger und Broschen aus eigenem Atelier in der Cannstatter Straße 111. Und unter dem Motto „It’s a match – arbeiten und leben in Fellbach“ werden sich Mitgliedsunternehmen der Industrievereinigung Fellbach an einem Gemeinschaftsstand präsentieren – voraussichtlich wieder beim Erlebnisgarten vor der Lutherkirche. Die Bandbreite ist also groß.

Einzelhändler, Gastronomen, Vereine und andere Organisationen aus Fellbach, Schmiden und Oeffingen präsentieren sich mit ihren Ständen, mit Aktionen, Präsentationen und Unterhaltung für alle Generationen, kündigt das Fellbacher Stadtmarketing an. So spielen Musikerinnen und Musiker, beispielsweise die Fellbacher Popmusic School, im Bereich von Edeka Hansen auf, die Band Soul2go ist im Rathaus-Carrée zu hören.

Auch die Sambatrommler der Gruppe Repicando sorgen wieder für Rhythmus und Ausgelassenheit. Seifenblasenkünstlerin Ekaterina Kraft tritt auf, ein Kinderkarussell und Kindertrampolin sind ebenso wieder geboten. Natürlich muss keiner hungern – von lokalen Weinangeboten bis zu indischem Chai, von Pizza und Langos bis zu Eis, Crêpes und Pâtisserie-Spezialitäten reicht die Palette.

Allerdings haben sich manche auch von der Plattform zurückgezogen. Dominik Henzler vom Traditionshaus „Mack – das Haus der guten Dinge“, das seit einiger Zeit nicht mehr in der autofreien Fußgängerzone liegt, hat abgesagt. „Stattdessen finden unsere Gartentage am 8. und 9. Mai statt“, teilt Dominik Henzler mit.

Weitere Informationen und die interaktive Karte zum Programm ab Ende April gibt es unter www.stadtmarketing-fellbach.de.