Verkaufsoffener Sonntag in Fellbach Fellbach feiert Maikäferfest – das ist geplant
Das Fellbacher Maikäferfest steigt am 3. Mai mit verkaufsoffenem Sonntag. Neueröffnungen werden auf der langen Meile gefeiert – und es gibt manche besondere Aktion.
Das Fellbacher Maikäferfest steigt am 3. Mai mit verkaufsoffenem Sonntag. Neueröffnungen werden auf der langen Meile gefeiert – und es gibt manche besondere Aktion.
Das Maikäferfest mit verkaufsoffenem Sonntag steigt am 3. Mai. Die Traditionsveranstaltung soll einmal mehr eine gemeinsame Plattform für den lokalen Handel bieten – besonders in den Zeiten, in denen der stationäre Handel zu kämpfen hat und in vielen Innenstädten der Strukturwandel erlebbar ist.