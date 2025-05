Beim verkaufsoffenen Sonntag am Fellbacher Maikäferfest am 4. Mai gibt es zwar Lücken, aber dennoch bieten Gastronomen, Vereine, Einzelhändle r und Dienstleister viel Abwechslung.

Der lustige Maikäfer ist das Symbol des Traditionsfestes in Fellbach – und den kann man sich auf die Wange malen lassen am Sonntag, 4. Mai. Die Fellbacher Kinderschminkerin Manuela Schreiner ist bei dem Traditionsfest mit verkaufsoffenem Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr dabei und verziert die Kinder mit fantasiereichen Motiven. „Alles, was das Kinderherz begehrt“, sagt Schreiner. Sie freue sich sehr darauf, das erste Mal beim Maikäferfest dabei zu sein. „Ich werd’ auch einen Maikäfer auf der Backe haben“, sagt sie. Manche haben sie bereits beim Fellbacher Herbst mit ihren Kinderaktionen kennengelernt. Auch bei der Fiesta in Fellbach am 14. und 15. Juni wird sie dabei sein.

Musik gehört beim Maikäferfest natürlich dazu. Foto: Gottfried Stoppel

Eine frische Frisur für eine gute Sache gibt es in der Bahnhofstraße

„Es ist wichtig, sich bei solch einem verkaufsoffenen Sonntag zu präsentieren“, sagt Ali Okcu vom Friseursalon Hair Center in der Bahnhofstraße. Er schneidet und frisiert kostenlos die Haarpracht von Passanten und sammelt Spenden für krebskranke Kinder des Olgahospitals. Auch sein Bekannter aus Paderborn reist eigens mit dem Imbisswagen an und sorgt für Bewirtung.

Die Tour Ginkgo ist bei Stefan Lutz in der Bahnhofstraße zu Gast und wirbt für die gute Sache. „Das stößt immer auf großes Interesse“, sagt der Herrenausstatter, der selber für die Benefizaktion in die Pedale tritt. Auch die Initiatorin der Aktion, Christiane Eichenhofer, wird vor Ort sein.

Die Bandbreite ist groß – so können sich die Flaneure über eine umweltfreundliche Technik informieren, die gerade groß im Trend ist. Tobias Ax aus dem Fellbacher Lindle von der Firma GorillaX beantwortet Fragen rund um Fotovoltaik und gibt Tipps, was man bei dem Aufbau eines Balkonkraftwerks beachten sollte. Der Fellbacher bringt sein Know-how aus der Elektrotechnikbranche ein, damit die Installation der Balkonkraftwerke rundläuft. „Wir gehen auch vor Ort, messen aus und schauen, ob der Standort Sinn macht“, sagt der Geschäftsführer vom GorillaX. (Infos unter www.gorillax-solar.de).

Die Schmiede im Oberdorf ist mit ihrer Outdoor-Pasta-Küche plus Livemusik ein beliebter Anlaufpunkt. Das Lokal konnte am 15. April sein 15-jähriges Bestehen feiern. Als erfahrene Pasta-Köchin steht Franca Bellone-Neumann auch für Tipps bereit, was eine gute Pasta ausmacht.

Gastronomen, Vereine, Einzelhändler und Dienstleister bieten eine große Bandbreite – auch wenn es einige Lücken in der langen Festmeile gibt. So hat das Stadtmarketing eine sinkende Beteiligung der Einzelhändler beim verkaufsoffenen Sonntag beklagt. Jahrzehntelang hat vor allem der stationäre Einzelhandel dafür gesorgt, dass Menschen in die Innenstädte kommen und Leben in der Stadt herrscht. Der ‎ Online-Handel hat das Einkaufsverhalten stark verändert, obendrauf hat die Coronakrise den Online-Trend verstärkt. „Die Spuren des Strukturwandels sind in vielen Innenstädten und natürlich auch in Fellbach zu erleben – und doch bietet Fellbach noch zahlreiche Betriebe, die mit einem besonderen Leistungsspektrum punkten. Und es lohnt sich auf alle Fälle, vorbeizuschauen, und dieses Angebot vor Ort kennenzulernen“, sagt Sonja Zielke von der Werbegemeinschaft nördliche Bahnhofstraße. „Es ist eine Chance, um sich ungezwungen in einem schönen Rahmen zu informieren.“ Sie appelliert einmal mehr, den stationären Handel wahrzunehmen. Besonders an einem verkaufsoffenen Sonntag mit Tradition wie dem Maikäferfest.

Es soll Laune machen, durch die Meile, die erneut verkürzt ist, zu flanieren. Ab der Maicklerstraße, und nicht wie früher vom Fellbacher Bahnhof an, ist für den Autoverkehr gesperrt. So ist bei der Confiserie K und M der Fellbacher Carneval Club zu Gast und und sorgt mit Showeinlagen für Stimmung. Auch Kinderkarussell, Biketrail, Kindertrampolin, Tanzshows und vieles mehr sind geboten. Infos inklusive einer interaktiven Karte gibt es unter stadtmarketing-fellbach.de.