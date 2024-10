„Wühlen Sie ruhig“, ermunterte eine Flohmarkt-Standbetreiberin auf dem Rewe-Parkplatz die Kaufinteressierten, die schon gleich nach Öffnung gekommen waren. Direkt gewühlt hat daraufhin niemand, wohl aber – wie auch an den vielen anderen Ständen in der Kornwestheimer Innenstadt – Dinge interessiert in die Hand genommen, begutachtet und schließlich mit Freunden oder Verwandten, die mitgekommen waren, über einen Kauf beraten.

Es war ein buntes Sprachengewirr aus Deutsch, vielen anderen Sprachen Europas, Asiens oder Afrikas. Ebenso bunt waren die ausgestellten Dinge: Tastentelefone und Transistorradios aus längst vergangenen Zeiten genauso wie allerlei Haushaltsgegenstände, Schmuck oder Bekleidung für alle Größen und Altersgruppen. Viele waren mit großen, noch leeren Einkaufstaschen oder Rucksäcken gekommen. „Lass uns doch noch in die Bahnhofstraße gehen“, schlug eine Dame ihrem Begleiter vor. Denn dort gab es noch weitere Flohmarkt-Angebote, zum Beispiel Kinderspielzeug oder Porzellan. Bei vielen Besuchern konnte man regelrecht zuschauen, wie sich die Behältnisse langsam füllten.

Nebenan bei der Johanneskirche hatte die „Kirche Kunterbunt“ eine kleine Bastel- und Spielstraße für kreative kleine Besucher aufgebaut. Um die Ecke, im Hof der Firma Geiger, herrschte bereits gegen 12 Uhr Hochbetrieb bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Biertischgarnituren waren sehr gut besetzt mit Hungrigen aller Altersklassen, die sich lokale beziehungsweise regionale Köstlichkeiten schmecken ließen. Das Fleisch für den Wildschweinbraten lieferten Jagdpächter aus der direkten Umgebung, die Klöße und Soße dazu wurden frisch zubereitet genauso wie die Pilze in der Champignonpfanne. Der Ort für die Lokalität kommt nicht von ungefähr. Bevor das neue Feuerwehrgebäude am Kimry-Platz gebaut wurde, hatte die Freiwillige Feuerwehr ihre Heimat mitten in der Stadt beim heute so italienisch anmutenden Campanile direkt gegenüber. Später am Nachmittag kam die allseits heiß geliebte „Bella“ zu Besuch vorbei. Das historische Feuerwehrfahrzeug aus dem Jahr 1929 ist der Star im Fuhrpark der Kornwestheimer Wehr.

Die Kinder hatten auch sehr viel Spaß beim Karussell. Foto: Peter Mann

Besucher aus der ganzen Region kommen nach Kornwestheim

Die Kornwestheimer Kirbe zieht mittlerweile auch Besucher aus der ganzen Region an, kenntlich an den vielen Autos mit Kennzeichen der Umlandkreise, deren Fahrer die Straßen im weiteren Umkreis des Geschehens vergeblich nach Parkplätzen absuchten. Der Zeitumstellung auf die Winter-Uhrzeit verdankten es wahrscheinlich die vielen großen, kleinen, weißen, braunen, einzeln oder auch zu zweit angeleinten Hunde, dass sie ihren Mittagsspaziergang inmitten von interessanten ungewohnten Düften unternehmen durften. Traditioneller Anziehungspunkt für die kleinen Besucher war wieder der maßgerecht in Frankreich hergestellte „Traumflug“ von Thomas Kritz auf dem Holzgrundplatz. Auch der Bürstenstand am Bahnhofsplatz und die Verkäufer von Holzwaren gehören bei der Kirbe seit vielen Jahren einfach dazu. „Der Oma müssen wir doch noch eine Bürste mitbringen“, fiel einer jungen Frau gerade noch rechtzeitig ein, bevor sie zum nächsten Stand eilte. Zahlreiche Geschäfte in der Bahnhof- und Güterbahnhofstraße lockten am verkaufsoffenen Sonntag mit Spezialangeboten und der Möglichkeit, sich in Ruhe beraten zu lassen.

Bestes Wetter und viele Zuhörer hatte das Blasorchester der Städtischen Orchester bei seinem traditionellen Nachmittags-Konzert auf dem Bahnhofsplatz. Der Krämermarkt hat auch noch am Montag geöffnet.