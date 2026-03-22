Nach mehreren verregneten Jahren ist Ludwigsburg der Start in den Frühling gelungen: Marktstände, Food-Trucks und geöffnete Geschäfte lockten Tausende Besucher in die Innenstadt.
22.03.2026 - 18:43 Uhr
Das Märzklopfen mit dem Kunst- und Genussmarkt, dem verkaufsoffenen Sonntag und vielen Aktionen von Ludwigsburger Institutionen war ein voller Erfolg. Der Marktplatz und die Fußgängerzone waren am Nachmittag voller Menschen. Das lag vor allem am guten Wetter, sagte Citymanager Markus Fischer am Sonntagnachmittag. „Die Menschen haben wieder Lust, etwas zu erleben.“ Er betonte, dass es bereits jetzt das bestbesuchte Märzklopfen seit seinem Amtsantritt beim Innenstadtverein LUIS im Jahr 2019 sei.