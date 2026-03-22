Das Märzklopfen mit dem Kunst- und Genussmarkt, dem verkaufsoffenen Sonntag und vielen Aktionen von Ludwigsburger Institutionen war ein voller Erfolg. Der Marktplatz und die Fußgängerzone waren am Nachmittag voller Menschen. Das lag vor allem am guten Wetter, sagte Citymanager Markus Fischer am Sonntagnachmittag. „Die Menschen haben wieder Lust, etwas zu erleben.“ Er betonte, dass es bereits jetzt das bestbesuchte Märzklopfen seit seinem Amtsantritt beim Innenstadtverein LUIS im Jahr 2019 sei.

Besonders der Kunst- und Genussmarkt mit Food-Trucks, Feinkostständen und regionalen Spezialitäten habe sich zu einem echten Frequenzbringer für die Innenstadt und das Märzklopfen entwickelt. In diesem Jahr wurden 80 Stände aufgebaut – so viele wie noch nie.

Fischer berichtete, dass er bei einer Runde durch die Innenstadt ausschließlich positive Rückmeldungen von den Händlern erhalten habe. Die Besucher wirkten deutlich entspannter als an Samstagen und würden sich mehr Zeit für Beratung und Einkauf nehmen – was sich auch in den Umsätzen der Geschäfte widerspiegele. Fischer betonte, dass sich der Aufwand für die Geschäfte definitiv lohne.

Erste Eindrücke vom Verkehr

Nicht alle Geschäfte beteiligen sich jedoch am Märzklopfen. Besonders bei kleineren Läden sei die Personalsituation ein limitierender Faktor. Fischer erklärte, dass Samstag bereits ein arbeitsreicher Tag sei, sodass es für einige Einzelhändler schwierig sei, zusätzliches Personal für den Sonntag einzuplanen. Beim zweiten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres, dem Kastanienbeutelfest im Herbst, sei die Öffnungsquote in der Regel höher.

Das befürchtete Verkehrschaos blieb derweil weitgehend aus. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses war es zwar noch schwer, einen vollständigen Überblick über die Verkehrslage zu bekommen, doch größere Staus und Wartezeiten vor den Parkhäusern blieben am Nachmittag weitestgehend aus. Auch Markus Fischer zeigte sich überrascht, dass gegen 14 Uhr der Verkehr auf der Stuttgarter Straße gut floss und die Parkhäuser noch gut erreichbar waren.