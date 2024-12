Drei Männer auf der Flucht 17-Jähriger in Klett-Passage ausgeraubt – Polizei Stuttgart sucht Zeugen

In der Nacht zum Sonntag greifen drei Männer einen 17-Jährigen in der Stuttgarter Klett-Passage an. Am Ende fehlt das Handy des Opfers. Die Polizei ermittelt.