Pendler atmen auf, Anwohner und Geschäftsleute schicken Stoßseufzer der Erleichterung in den Himmel: Der wochenlang gesperrte Stadttunnel ist wieder für den Verkehr freigegeben.
04.09.2025 - 14:18 Uhr
Sechs Wochen nach der unverhofften Sperrung des Fellbacher Stadttunnels sind die von der Stadt in Auftrag gegebenen Notreparaturen an der unterirdischen Verkehrsachse vorzeitig beendet worden. Die quer durch die Stadtmitte führende Verbindung an diesem Donnerstag wieder für den Verkehr freigegeben worden.