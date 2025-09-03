Pendler atmen auf, Anwohner und Geschäftsleute schicken Stoßseufzer der Erleichterung in den Himmel: Der wochenlang gesperrte Stadttunnel wird wieder für den Verkehr freigegeben.

Sechs Wochen nach der unverhofften Sperrung des Fellbacher Stadttunnels sind die von der Stadt in Auftrag gegebenen Notreparaturen an der unterirdischen Verkehrsachse vorzeitig beendet worden. Die quer durch die Stadtmitte führende Verbindung wird an diesem Donnerstag wieder für den Verkehr freigegeben.

Laut einer Mitteilung aus dem Fellbacher Rathaus werden die Sperrschilder um die Mittagszeit abgebaut werden – was bei Pendlern aus dem Rems-Murr für einen Stoßseufzer der Erleichterung sorgen dürfte. Trotz der Ferienzeit waren die verkehrlichen Auswirkungen beträchtlich, für den Weg ins Büro brauchten viele Arbeitnehmer im Berufsverkehr in den vergangenen Wochen deutlich mehr Zeit.

Die Sperrung hatte für Staus, Stockungen und Schleichverkehr gesorgt

Ein Aufatmen über das Ende von Staus und Stockungen wird es aber auch bei den Anwohner an der Stuttgarter Straße und der Schorndorfer Straße sowie in den angrenzenden Wohngebieten geben. Die Sperrung des Stadttunnels hatte auf Ausweichstrecken für spürbaren Schleichverkehr gesorgt, auch viele Fellbacher Geschäftsleute hatten in den vergangenen Wochen ihren Unmut über die schlechte Erreichbarkeit ihrer Läden geäußert.

Jetzt allerdings kann die Mitte Juli wegen Rostfraß an der Beleuchtungstechnik und der Lüftungsanlage nach einer Routineüberprüfung kurzerhand gesperrte Röhre wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben werden. Die Stadt Fellbach wollte wegen der Gefahr von auf die Fahrbahn stürzenden Teilen kein Risiko eingehen.

„Schrauben oder Halterungen der technischen Anlagen hätten sich lösen fallen können. Eine Notreparatur war unumgänglich“, heißt es in einer Mitteilung zum Abschluss der auf Kosten von etwa 40 000 Euro geschätzten Maßnahme. Die Stadt lobt die gute Zusammenarbeit der beauftragten Fachfirmen. Auch der städtische Bauhof habe durch seinen Einsatz mitgewirkt, die Arbeiten zügig abzuschließen.

Auf fehlerhafte Elemente überprüft und teilweise ausgetauscht wurden in den vergangenen Wochen zum einen die etwa 100 im Tunnel angebrachten Leuchtkörper. Schwieriger waren die Ausbesserungen an den Ventilatoren. 20 sogenannte Strahlventilatoren sind an der Decke angebracht und zwingend für die Rauchentlüftung erforderlich. Diese jeweils etwa 500 Kilogramm schweren Elemente sind im Tunnel jeweils in Fünfer-Gruppen verteilt. Hier wiesen wichtige Schraubenverbindungen korrosive Schäden auf.

Die Ablufttürme des Stadttunnels: Über kurz oder lang steht eine Generalsanierung an. Foto: Patricia Sigerist

„Eine provisorische schnelle Lösung war nicht möglich, da sämtliche der rund 30 Jahre alten Ventilatoren betroffen waren. Zur genauen Schadensbestimmung wurde ein Stahlventilator abmontiert, geprüft und beispielgebend repariert“, heißt es im Rathaus. Auf dieser Grundlage sei ein Konzept entwickelt worden, nach dem eine Spezialfirma die übrigen Ventilatoren nicht abmontieren musste, sondern an der Tunneldecke instandsetzen konnte – ein deutlicher Zeitvorteil.

„Wir konnten durch die gute Zusammenarbeit zügig vorankommen. Es war aber herausfordernd, Fachfirmen für eine zeitnahe Reparatur zu bekommen und die Ersatzteil-Beschaffung zu organisieren“, wird Christiane Gegenfurtner, die Leiterin des Fellbacher Tiefbauamts, zitiert. Ausgebessert wurden in der Zeit der der Sperrung auch Schäden am Fahrbahnbelag. Weitere kleinere Wartungsarbeiten sind bewusst mit der turnusmäßigen Reinigung im Spätherbst zusammengelegt worden. Die Arbeiten sollen nachts stattfinden.

Stadt warnt: Auch in den nächsten Jahren ist mit Reparaturbedarf zu rechnen

Allerdings warnt die Stadt Fellbach schon mal vor: Aufgrund des Alters der 1997 erbauten Tunnelröhre sei in den kommenden Jahren mit weiteren Reparaturmaßnahmen und damit auch mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Über kurz oder lang steht außerdem eine Generalsanierung des Stadttunnels an.