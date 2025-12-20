Verkehrsminister Schnieder empfiehlt, den Führerschein nicht aufzuschieben: Auch mit der geplanten Reform wird es so schnell nicht günstiger.
Berlin - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) rät angehenden Fahrschülerinnen und Fahrschülern davon ab, in der Hoffnung auf sinkende Preise mit dem Führerscheinerwerb zu warten. "Ein Abwarten lohnt sich nicht", sagte Schnieder den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zwar habe er Eckpunkte für einen bezahlbareren Führerschein vorgelegt, doch selbst bei reibungslosem Ablauf werde das geplante Gesetz frühestens Anfang 2027 in Kraft treten. "Dann wird es aber nicht unmittelbar billiger."