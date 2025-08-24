Auf deutschen Strecken ohne Tempolimit drücken ausländische Autofahrer manchmal sehr aufs Gas. Jetzt hat ein Italiener seine Fahrt auch noch mit dem Handy gefilmt. Das gibt Ärger.
24.08.2025 - 09:17 Uhr
Rom - Mit dem Handy in der Hand ist ein italienischer Geschäftsmann mit 260 Stundenkilometern in seinem SUV über eine deutsche Autobahn gerast. Der 48-Jährige aus Norditalien hat nun Ärger, weil er seine Fahrt auch noch filmte und dann ins Internet stellte. Die Opposition in der Stadt Lodi bei Mailand fordert, den Geschäftsführer eines lokalen Wasserversorgers zu entlassen, weil er durch sein "gefährliches Verhalten" jugendliche Autofahrer zur Raserei verführe.