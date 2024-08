Hamburg - Hamburger Schülerinnen und Schüler können ein kostenloses Deutschlandticket bestellen. Das teilte der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) mit. Mit der Fahrkarte können Schüler mit Beginn des neuen Schuljahrs im September bundesweit den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr nutzen. Bestehende Deutschlandtickets des HVV von Schülern sollen automatisch umgestellt werden. "Hamburg übernimmt hier eine Vorreiterrolle, denn es ist das erste Bundesland, das landesweit flächendeckend ein kostenloses HVV Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler möglich macht", teilte eine Sprecherin des HVV auf Nachfrage mit.

"Ich freue mich sehr, dass wir zum 1. September über 210.000 Kindern und Jugendlichen in Hamburg ein größeres und attraktiveres Mobilitätsangebot machen können", sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Der Senat erwartet, dass ungefähr 168.000 Schüler - also etwa 80 Prozent der Berechtigten - das Angebot nutzen werden, wie aus einer Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft hervorgeht. Die Neuregelung soll den Haushalt dieses Jahr nahezu 14 Millionen Euro kosten. Für das nächste Jahr kalkuliert der Senat auf Grundlage des Preises von monatlich 49 Euro, den Fahrgäste derzeit für das Deutschlandticket bezahlen müssen, mit annähernd 99 Millionen Euro.