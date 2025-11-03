Am Freitagabend kam ein 64-Jähriger aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und erlag seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft will den Unfallhergang nun klären.

Julian Meier 03.11.2025 - 17:07 Uhr

Am Freitagabend ist es auf der A81 bei Möglingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei kam ein 64-jähriger Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und landete in einer Böschung neben der Straße. Dabei stürzte er von seinem Motorrad und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Versuche der Ersthelfer, den Verunglückten zu reanimieren, blieben erfolglos.