Am Freitagabend kam ein 64-Jähriger aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und erlag seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft will den Unfallhergang nun klären.

Am Freitagabend ist es auf der A81 bei Möglingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei kam ein 64-jähriger Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und landete in einer Böschung neben der Straße. Dabei stürzte er von seinem Motorrad und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Versuche der Ersthelfer, den Verunglückten zu reanimieren, blieben erfolglos.

 

Medizinischer Grund als mögliche Ursache

Warum der Motorradfahrer, der auf der Autobahn in Richtung Heilbronn unterwegs war, vom Fahrstreifen abkam, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen aus den Ermittlungen könnte ein medizinischer Grund die Ursache gewesen sein. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, beauftragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Gutachter.