Rund 500.000 Euro investiert die Bahn an der S-Bahnstation in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis). Die Arbeiten starten am Montag, 10. November. Dann werden die alten Aufzüge ausgetauscht. Durch die Erneuerung der zwei Aufzugsanlagen an der S-Bahnstation werde es künftig mehr Komfort für Fahrgäste am Bahnhof geben, teilt die Bahn mit. Die Modernisierungsmaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende März.

 
Ohne Aufzug – hier ein Bild, als jener am Fellbacher Bahnhof ausgefallen war – wird es für einige Reisende mühsam. Foto: Eva Schäfer

Während der Bauarbeiten stehen die Aufzüge nicht zur Verfügung. Die DB rät daher mobilitätseingeschränkten Reisenden, alternativ die nächstgelegenen barrierefreien Stationen Waiblingen oder Winnenden auf der S-Bahn-Linie S3 in Richtung Vaihingen beziehungsweise Backnang zu nutzen.

Im vergangenen Jahr waren bereits die Aufzüge in Waiblingen in verschiedenen Schritten erneuert worden. Zunächst stand der Tausch der Aufzüge am Bahnhofsvorplatz zwischen Empfangsgebäude und Personentunnel und am Gleis eins an. Dann war der Austausch der Aufzugsanlage am Bahnsteig mit den Gleisen sechs und sieben gefolgt. Insgesamt investierten Bahn und Bund nach Angaben der Bahn dort insgesamt rund 640.000 Euro in die Modernisierung.