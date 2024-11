Verkehr in Bietigheim-Bissingen

Autofahrer und Anwohner müssen sich weiterhin auf Stau und Umleitungen einstellen. Der wegen Sanierungsarbeiten gesperrte Grotztunnel wird wohl erst zum 9. Dezember wieder zur Durchfahrt freigegeben.

Sabine Armbruster 18.11.2024 - 16:08 Uhr

Wer mit dem Auto durch Bietigheim-Bissingen will, muss sich wohl noch zwei Wochen länger auf Stau einstellen – und die Anwohner der Umleitungsstrecken entsprechend auf mehr Verkehr. Wie die Stadt Bietigheim-Bissingen mitteilt, muss der Grotztunnel, der als Teil der Südumfahrung für eine Entlastung der Ortsdurchfahrten von Bietigheim, Bissingen und Tamm sorgt, zwei Wochen länger gesperrt bleiben als ursprünglich geplant. Der Grund: Bei den Sanierungsarbeiten seien weitere Schäden entdeckt worden, die gleich mit behoben werden sollen, so die Mitteilung. Voraussichtlich könne der Tunnel erst zum 9. Dezember wieder freigegeben werden, obwohl man sich bemühe, die Arbeiten so rasch wie möglich zu beenden.