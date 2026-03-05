Verkehr in Böblingen: Calwer Straße gesperrt – kein Stau auf der Umleitung

Seit dem Wochenende ist die Calwer Straße auf Höhe des künftigen Flugfeldklinikums in Böblingen voll gesperrt. Damit entfällt eine wichtige Zufahrt in die Stadt. Eine Umleitung ist ausgewiesen – und scheint gut zu funktionieren. Von den teils befürchteten Staus ist am Donnerstagmorgen nichts zu sehen. Und, wie zu hören ist, zeigt sich auch an anderen Tagen und ebenfalls zur Stoßzeit ein ähnliches Bild.

Aus Richtung Dagersheim kommend haben Autofahrer nun die Option nach links über die Flugfeld-Allee in die Stadt zu fahren oder sich rechts einzuordnen und auf die Hulb abzubiegen. Als offizielle Umleitungsstrecke hat die Stadt den Weg über die Hulb, die Heinkel- und die Hanns-Klemm-Straße und umgekehrt ausgewiesen.

Umleitungsfahrt dauert vier Minuten

Gegen 7.30 Uhr am Donnerstagvormittag sind einige Autos unterwegs, aber von Stau keine Spur. Die Fahrt auf der Umleitungsstrecke dauert etwa vier Minuten – mit Wartezeiten an Ampeln. Die Stadt hat teilweise Baustellenampeln aufgestellt, um den Verkehr zu regeln. Außerdem gelten neue Park- und Halteverbote, damit auf den Straßen genug Platz ist.

Einziger Hinweis, dass es möglicherweise etwas mehr stockt als sonst, ist zu einem etwas späteren Zeitpunkt die Abbiegespur von der Plana-Kreuzung auf die Heinkelstraße. Da stehen die Autos auf der Kreuzung, weil weiter vorne noch eine Ampel rot ist. Doch auch diese Situation löst sich recht schnell wieder auf.

Zufahrten auf die Hulb beschränkt

Die Sorge vor Stau war auch deshalb laut geworden, weil die Heinkelstraße seit der Sperrung der Calwer Straße doppelt belastet ist. Bereits seit einem Jahr ist die nahe gelegene Dornierstraße gesperrt. Dort baut die Deges, die den Ausbau der A 81 verantwortet, eine neue Brücke. Damit entfällt aber eine Zufahrt auf die Hulb, was unter anderem über die Heinkelstraße ausgeglichen wird.

Die ersten Arbeiten in der Calwer Straße haben bereits begonnen. Foto: Anke Kumbier

Die Stadt empfiehlt daher, seit die Calwer Straße gesperrt ist, allen, die von Dagersheim kommend auf die Hulb wollen, bereits über die Schickhardstraße ins Gewerbegebiet zu fahren. Der Gesamtplan scheint dem ersten Eindruck nach aufzugehen – von dem Radler und Fußgänger bislang ausgenommen sind. Noch bis Herbst können sie den Fuß- und Radweg entlang der Calwer Straße benutzen.

Der Umbau der Calwer Straße dauert voraussichtlich bis zum Sommer 2027. Das Ziel: Die Klinik für alle, egal ob Rettungswagen, Autofahrer, Fußgänger oder Radler, gut erreichbar zu machen.