Verkehr in Böblingen Calwer Straße gesperrt – kein Stau auf der Umleitung
Die Calwer Straße als wichtige Zufahrt in die Stadt ist seit dem Wochenende gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Und die scheint ihren Zweck gut zu erfüllen.
Die Calwer Straße als wichtige Zufahrt in die Stadt ist seit dem Wochenende gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Und die scheint ihren Zweck gut zu erfüllen.
Seit dem Wochenende ist die Calwer Straße auf Höhe des künftigen Flugfeldklinikums in Böblingen voll gesperrt. Damit entfällt eine wichtige Zufahrt in die Stadt. Eine Umleitung ist ausgewiesen – und scheint gut zu funktionieren. Von den teils befürchteten Staus ist am Donnerstagmorgen nichts zu sehen. Und, wie zu hören ist, zeigt sich auch an anderen Tagen und ebenfalls zur Stoßzeit ein ähnliches Bild.